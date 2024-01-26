Выживший врач с Falcon рассказал, что оказался на морозе в одной футболке

Один из выживших после крушения частного самолета Falcon 10 в Афганистане, прилетевших утром 26 января в Москву, врач-реаниматолог Павел Попов рассказал о страхах, которые переживал экипаж бизнес-джета, пока медбрат Игорь Сывороткин добирался до деревни, чтобы позвать помощь.