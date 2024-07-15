На Балтфлоте уволили в запас более 2 тыс. призывников, отслуживших срок

Более 2 тыс. военнослужащих Балтийского флота, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, уволены в запас, сообщает пресс-служба флота 15 июля на официальном интернет-портале Минобороны России.
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