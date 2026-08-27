Путин обратился к Си Цзиньпину по важному поводу

Президент России Владимир Путин направил Си Цзиньпину письмо с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами и разрушениями, вызванными селевыми потоками в Китае.
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