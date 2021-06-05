Форвард «Монреаля» Тоффоли набрал очки в 4-м матче подряд, забив победный гол «Виннипегу»

Форвард «Монреаля» Тайлер Тоффоли забросил победную шайбу в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (1:0, 2-0), реализовав меньшинство, и был признан третьей звездой.
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