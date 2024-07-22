"Несет хаос, муки и страдания": Черная метка Зеленского работает безотказно. Байден стал новой VIP-жертвой

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Зеля - тайный Штирлиц Кремля!!
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10 час.
Юрий Золотарев
Потому его и не трогают!
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10 час.
Кошмар
А ведь это может сработать... Начнут от Зели шарахаться, как от чумного.😀
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3 час.

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