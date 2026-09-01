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Газета.ру

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Джон Тернус стал новым генеральным гендиректором Apple

Джон Тернус стал новым генеральным гендиректором Apple

Джон Тернус официально назначен генеральным директором Apple. На этом посту он сменил Тима Кука, который руководил компанией на протяжении 15 лет, сообщается на сайте компании.

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