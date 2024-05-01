"Свет исходит из души" - уникальный проект под брендом "Представляет Константин Москович", который тронул десятки сердец

Известный наист Константин Москович, творческий талант которого высоко ценится как в Республике Молдова, так и за ее пределами, не перестает удивлять своих слушателей и делиться радостью создания уникальных проектов.
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