Лавров назвал Индию и Китай ведущими партнерами России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Индия и Китай являются ключевыми партнерами России. Его слова прозвучали на лектории Российского общества "Знание" в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.
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