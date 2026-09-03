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Царьград

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Лавров назвал Индию и Китай ведущими партнерами России

Лавров назвал Индию и Китай ведущими партнерами России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Индия и Китай являются ключевыми партнерами России. Его слова прозвучали на лектории Российского общества "Знание" в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

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