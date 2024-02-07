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Названы поводы торговаться при аренде квартиры

Названы поводы торговаться при аренде квартиры

Риелтор Любимова назвала длительную аренду и оплату вперед аргументами для торга При аренде квартиры есть множество деталей и нюансов, которые важно учитывать, чтобы вы смогли не только найти подходящее жилье, но и договориться о комфортной для вас и арендодателя цене.

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