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МИД РФ: сокращение поставок вооружений Киеву со стороны США снизит число ударов по России

МИД РФ: сокращение поставок вооружений Киеву со стороны США снизит число ударов по России

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с «Известиями» заявил, что сокращение или прекращение поставок вооружений Киеву со стороны США напрямую скажется на количестве ударов по российской территории.

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