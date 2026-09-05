МИД РФ: сокращение поставок вооружений Киеву со стороны США снизит число ударов по России

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с «Известиями» заявил, что сокращение или прекращение поставок вооружений Киеву со стороны США напрямую скажется на количестве ударов по российской территории.
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