В Якутске начал разрушаться многоквартирный дом

Многочисленные трещины, разрушения защитного слоя балок, плит цокольного перекрытия и оголовников свай, критический подъём свай (выпучивание), обнаружили сотрудники Управления госстройжилнадзора Якутии в результате обследования многоквартирного жилого дома по улице Каландрашвили, 40/8, 9 октября сообщает Первый республиканский информационно-аналитический портал «Sakha News» («Новости Якутии»).
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