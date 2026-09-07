Генконсульство Германии в Петербурге будет закрыто

Временному поверенному в делах ФРГ в России вручены ноты, извещающие об ответных мерах на закрытие генконсульства РФ в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине, сообщают в МИД 7 сентября 2026 года, в понедельник.
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