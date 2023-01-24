В "Пари НН" подтвердили участие Глушакова в сборе команды в Турции

Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Пари Нижний Новгород" Равиль Измайлов подтвердил сообщения о том, что бывший полузащитник "Спартака" и "Химок" Денис Глушаков участвует в сборе команды в Турции и может подписать контракт.