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В "Пари НН" подтвердили участие Глушакова в сборе команды в Турции

В "Пари НН" подтвердили участие Глушакова в сборе команды в Турции

Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Пари Нижний Новгород" Равиль Измайлов подтвердил сообщения о том, что бывший полузащитник "Спартака" и "Химок" Денис Глушаков участвует в сборе команды в Турции и может подписать контракт.

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