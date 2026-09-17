Чат-бот в Max помогает жителям Республики Алтай искать топливо на заправках

На интерактивной карте можно посмотреть режим работы АЗС, узнать о наличии топлива и возможных перерывах в работе В Республике Алтай работают цифровые сервисы, которые позволяют жителям и гостям региона отслеживать наличие бензина и дизельного топлива на автозаправках.