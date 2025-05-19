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Учительница занялась сексом с учеником в классе и попала за решетку в тот же день

Учительница занялась сексом с учеником в классе и попала за решетку в тот же день

В США арестовали учительницу из штата Флорида, которая совратила ученика. Об этом сообщает WFLA-TV. За решетку попала 27-летняя Брук Андерсон, которая преподавала в средней школе населенного пункта Ривервью.

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