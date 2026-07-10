Причины, почему разговор превращается в ссору

Понимание механизма конфликта — первый шаг к его предотвращению. Даниил Терентьев — разработчик программ коррекции когнитивных нарушений, в том числе — преддеменции, автор телеграм-канала об искусстве ведения сложных переговоров «Даниил Терентьев | Logym».