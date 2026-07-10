Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Причины, почему разговор превращается в ссору

Причины, почему разговор превращается в ссору

Понимание механизма конфликта — первый шаг к его предотвращению. Даниил Терентьев — разработчик программ коррекции когнитивных нарушений, в том числе — преддеменции, автор телеграм-канала об искусстве ведения сложных переговоров «Даниил Терентьев | Logym».

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