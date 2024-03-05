Daily Mail: рост частоты инфарктов среди молодых связан с ожирением и стрессом

Кардиолог Томас Люшер из Королевской больницы Бромптона в Великобритании рассказал изданию Daily Mail, что увеличение частоты сердечных приступов среди людей моложе 40 лет обусловлено ожирением и высоким уровнем стресса.
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