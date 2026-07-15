КСИР: Иран нацелен на ликвидацию военной инфраструктуры США в регионе

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби заявил, что Тегеран сосредоточил усилия на уничтожении наступательной военной инфраструктуры Соединенных Штатов в регионе.
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