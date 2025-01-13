Партия Вагенкнехт потребовала возобновить поставки газа из России

Предвыборную программу, в которую вошли требования возобновить поставки газа из России и перемирие в украинском конфликте, приняла германская партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) на съезде в Бонне.
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