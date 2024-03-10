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Великобритания поддержит Армению перед «угрозами ответных мер России»

Великобритания поддержит Армению перед «угрозами ответных мер России»

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания признаёт решение Армении о заморозке членства в ОДКБ и планирует оказать Еревану поддержку «перед лицом исходящих от России угроз ответных мер».

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