Великобритания поддержит Армению перед «угрозами ответных мер России»

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания признаёт решение Армении о заморозке членства в ОДКБ и планирует оказать Еревану поддержку «перед лицом исходящих от России угроз ответных мер».
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