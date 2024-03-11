МИД РФ: Израиль намеренно создает препятствия ООН для расследования преступлений в секторе Газа

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая на заседании Совета Безопасности в понедельник, 11 марта, заявила, что Израиль намеренно создает препятствия для расследования преступлений, совершаемых в секторе Газа, – сообщают СМИ.
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