МИД РФ: Израиль намеренно создает препятствия ООН для расследования преступлений в секторе Газа

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая на заседании Совета Безопасности в понедельник, 11 марта, заявила, что Израиль намеренно создает препятствия для расследования преступлений, совершаемых в секторе Газа, – сообщают СМИ.