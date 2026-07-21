Я на следующей неделе опять женюсь, доктор!

Врач говорит больному: – Вам нельзя пить, курить, увлекаться случайным сексом, играть в карты… Больной: – Доктор, скажите честно: тут уже была моя Софочка? *** Кит плавает вокруг самки и с упреком говорит: – Сколько стран, сотни экологических организаций, выдающиеся политические лидеры, миллионы людей – все они борются за то, чтобы наш вид выжил, а ты мне говоришь – голова болит… * * * – А я эконом-классом никогда не летаю.