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Газета.ру

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В "Балтике" заявили, что уход вратаря Бориско в ЦСКА станет фатальным событием

В "Балтике" заявили, что уход вратаря Бориско в ЦСКА станет фатальным событием

Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что уход голкипера Максима Бориско может кардинально ослабить команду.

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