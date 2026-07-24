В "Балтике" заявили, что уход вратаря Бориско в ЦСКА станет фатальным событием

Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что уход голкипера Максима Бориско может кардинально ослабить команду.
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