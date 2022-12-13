Кайри Ирвинг – о победной серии «Нетс»: «Больше ни на что не отвлекаемся»

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг высказался по поводу удачной серии бруклинской команды после гостевой победы над «Уизардс» (112:100).
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