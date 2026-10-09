В Лебедяни отопительный сезон стартует с 12 октября

Пока в Липецке глава администрации мэр проводит общественный опрос о сроках запуска тепла, в Лебедяни отопление включат с 12 октября, несмотря на тёплую погоду, из-за ожидаемого похолодания.
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