Финал Мирры в Пекине, РПЛ, «Ливерпуль» — «Ман Сити», Ф-1 и UFC

Насыщенное 11 октября: ЦСКА — «Родина», Кучеров и Марченко в НХЛ, Серия А, ЦСКА — «Локомотив-Кубань», Кубок Легенд, регби и киберспорт! ✅ 👊 0:25: Дарья Железнякова — Элис Перейра, UFC Fight Night 290 — победа Перейры UFC 2026.
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