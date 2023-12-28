Финляндия: интересы бизнеса – под спудом колониализма Америки

Финляндия активно развивает военное сотрудничество с США, очередным подтверждением чему стало её недавнее вступление в НАТО, очевидным образом создающее реальную угрозу военной безопасности России на всём протяжении обширной российско-финляндской границы, только сухопутный сегмент которой составляет почти 1300 км.