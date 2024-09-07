Спас сослуживцев: всё о подвиге ефрейтора Зейтуняна

В Минобороны рассказали о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения СВО. Ефрейтор Руслан Зейтунян, неоднократно находясь на линии боевого соприкосновения под постоянными обстрелами противника и разрывами кассетных боеприпасов, оказывал первую и неотложную помощь раненым военнослужащим и эвакуировал их в безопасный район.
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