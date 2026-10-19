Глава государства подчеркнул высокий профессионализм актрисы и её значительные работы в кино. В обращении отмечается, что за годы преданного служения искусству Болотова обогатила отечественный кинематограф глубокими, запоминающимися актёрскими работами, заслужив высокое профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей.
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Чью вы фотографию тут разместили? Это ведь не Жанна Болотова.