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Поляков поблагодарил промышленников за их вклад в развитие Петербурга

Поляков поблагодарил промышленников за их вклад в развитие Петербурга

Санкт-Петербург сохраняет лидерство в производстве сложной наукоемкой продукции. Так, Силовые машины выпускают турбины мирового уровня, АЭМ технологии производят энергетическое оборудование для атомных станций, а Обуховский завод создает проходческие щиты для метро.

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