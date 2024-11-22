ВС РФ продвинулись южнее Покровска и вышли к селу Жёлтое Российские войска продолжают успешное продвижение в западной части Донбасса – на Покровско-Кураховском направлении.
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ВС РФ продвинулись южнее Покровска и вышли к селу Жёлтое Российские войска продолжают успешное продвижение в западной части Донбасса – на Покровско-Кураховском направлении.
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