Психолог назвал главные препятствия для карьерного роста россиян

Привычка откладывать дела мешает россиянам строить карьеру, заявил в беседе с NEWS.ru старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии