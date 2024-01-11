Глава Салехарда Титовский поменял замов 

Глава Салехарда Алексей Титовский совершил кадровые перестановки. Как пишут "Акценты", первый замглавы Олег Куруч, который занимал пост при предшественнике Титовского Иване Кононенко, поменялся местами с Андреем Барышниковым.
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