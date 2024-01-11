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Глава Салехарда Титовский поменял замов 

Глава Салехарда Титовский поменял замов 

Глава Салехарда Алексей Титовский совершил кадровые перестановки. Как пишут "Акценты", первый замглавы Олег Куруч, который занимал пост при предшественнике Титовского Иване Кононенко, поменялся местами с Андреем Барышниковым.

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