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Компания Blue Origin начнет разработку модуля для посадки на Луну в 2029 году

Компания Blue Origin начнет разработку модуля для посадки на Луну в 2029 году

Аэрокосмическая компания Джеффа Безоса Blue Origin в пятницу, 19 мая, получила контракт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на разработку корабля для посадки на Луну, которая запланирована на 2029 год.

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