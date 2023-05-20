Компания Blue Origin начнет разработку модуля для посадки на Луну в 2029 году

Аэрокосмическая компания Джеффа Безоса Blue Origin в пятницу, 19 мая, получила контракт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на разработку корабля для посадки на Луну, которая запланирована на 2029 год.
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