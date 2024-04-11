Российская шахматистка Лагно сыграла вничью с Салимовой на турнире претенденток

Российская шахматистка Екатерина Лагно 11 апреля белыми фигурами сыграла вничью с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой в седьмом туре турнира претенденток на матч за звание чемпионки мира по шахматам.
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