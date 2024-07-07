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Москвичей предупредили о жаре до +31°С в начале рабочей недели

Москвичей предупредили о жаре до +31°С в начале рабочей недели

Московский главк МЧС России предупредил жителей и гостей столицы о сильной жаре в ближайшие дни. В понедельник и вторник, 8 и 9 июля, специалисты Росгидромета прогнозируют в столице высокую температуру воздуха.

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