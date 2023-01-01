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Винисиуса подвергся расизму в Вальядолиде. Ранее его оскорбляли фанаты «Барсы», «Атлетико» и «Мальорки»

Винисиус Жуниор столкнулся с расистскими оскорблениями. В ходе матча 15-го тура Ла Лиги «Вальядолид» – «Реал Мадрид» (0:2) главный тренер гостей Карло Анчелотти решил заменить 22-летнего вингера в конце второго тайма.

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