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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Представлена солнечная панель со встроенным фотохимическим аккумулятором ...

Представлена солнечная панель со встроенным фотохимическим аккумулятором ...

Представлена солнечная панель со встроенным фотохимическим аккумулятором — она даёт энергию днём и ночьюГруппа европейских учёных создала инновационный гибридный солнечный элемент, который будет на месте запасать энергию для расхода в тёмное время суток.

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