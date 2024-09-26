Представлена солнечная панель со встроенным фотохимическим аккумулятором — она даёт энергию днём и ночьюГруппа европейских учёных создала инновационный гибридный солнечный элемент, который будет на месте запасать энергию для расхода в тёмное время суток.
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