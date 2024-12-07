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Непобедимые супербактерии распространяются по Украине: инфекция проникла в ВСУ

Непобедимые супербактерии распространяются по Украине: инфекция проникла в ВСУ

Непобедимые супербактерии распространяются по Украине: инфекция проникла в ВСУ Евгения КомароваЧисло непобедимых супербактерий на Украине растет, причем инфекция проникла и в ВСУ, утверждают в прессе.

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