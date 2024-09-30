В первом классе школы Калининграда треть учеников не знает русского языка. Любопытно, что тем родителям, которые выразили по этому поводу недовольство, предложили сменить школу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Главарь таджикской ОПГ не в тюрьме. Как таджикская ОПГ раздаёт интервью и жалуется на меры МВД
- 100 МИГРАНТОВ - 35 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ: СК И ФСБ ПРЕСЕКЛИ "РАСПРОДАЖУ" ГРАЖДАНСТВА РОССИИ
- "Учите узбекский или ищите другую школу": В Калининграде директор поставила первоклашек и их родителей перед немыслимым в России выбором
Свежие комментарии