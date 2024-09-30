"Учите узбекский или ищите другую школу": В Калининграде директор поставила первоклашек и их родителей перед немыслимым в России выбором

Выход есть - нанять учителя-узбека! Нанимала же пушкинская Русь кондитеров в учителя французского. Скучная тема,дальше базара не пойдет. Все уже свершилось!

вопрос!- почему этот "директор" ещё не на улице с волчьим билетом и запретом на профессиональную деятельность в сфере образования????????????????????

movini

Надо не школу менять, а менять директора школы. К гадалке не ходить - занесли директору бабла мигранты, вот директор и продвигает их интересы. Надо делать скрытую аудио видео запись разговоров с директором и в вышестоящие органы предъявлять эти записи. Сомневаюсь что после этого директор будет работать в образовательной системе.