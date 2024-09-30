Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Учите узбекский или ищите другую школу": В Калининграде директор поставила первоклашек и их родителей перед немыслимым в России выбором

"Учите узбекский или ищите другую школу": В Калининграде директор поставила первоклашек и их родителей перед немыслимым в России выбором

В первом классе школы Калининграда треть учеников не знает русского языка. Любопытно, что тем родителям, которые выразили по этому поводу недовольство, предложили сменить школу.

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Комментарии
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АР
Алескендер Рамазанов
Выход есть - нанять учителя-узбека! Нанимала же пушкинская Русь кондитеров в учителя французского. Скучная тема,дальше базара не пойдет. Все уже свершилось!
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2 час.
Аршак Меликджанян
вопрос!- почему этот &quot;директор&quot; ещё не на улице с волчьим билетом и запретом на профессиональную деятельность в сфере образования????????????????????
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1 час.
movini
Надо не школу менять, а менять директора школы. К гадалке не ходить - занесли директору бабла мигранты, вот директор и продвигает их интересы. Надо делать скрытую аудио видео запись разговоров с директором и в вышестоящие органы предъявлять эти записи. Сомневаюсь что после этого директор будет работать в образовательной системе.
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1 час.

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