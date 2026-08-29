Steak Lovers
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Steak Lovers

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Нежнейшее сало, тает как масло. Делаем деликатес из простых продуктов

Нежнейшее сало, тает как масло. Делаем деликатес из простых продуктов

Приготовление сала в два этапа позволяет получить очень мягкую и ароматную мясную закуску. Сначала свиная грудинка отваривается в светлом пиве с солью и сухой горчицей, а затем обильно натирается пряной пастой из чеснока, французской горчицы и специй.

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