Нежнейшее сало, тает как масло. Делаем деликатес из простых продуктов

Приготовление сала в два этапа позволяет получить очень мягкую и ароматную мясную закуску. Сначала свиная грудинка отваривается в светлом пиве с солью и сухой горчицей, а затем обильно натирается пряной пастой из чеснока, французской горчицы и специй.
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