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Паредес перешел из «ПСЖ» в «Рому» за 4,5 млн евро

Паредес перешел из «ПСЖ» в «Рому» за 4,5 млн евро

29-летний аргентинец подписал контракт с римлянами до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что «Рома» согласовала с «ПСЖ» трансфер Паредеса за 4,5 млн евро.

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