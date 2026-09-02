Limoncello yellow: самый неожиданный цвет осени 2026 уже носят знаменитости

Осень обычно приходит вместе с привычной палитрой — шоколадным, бордовым, хаки и оливковым. Но в этом сезоне у неё появился неожиданный конкурент: limoncello yellow, яркий лимонно-жёлтый оттенок, который уже перебирается с подиумов в гардеробы знаменитостей.
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