Limoncello yellow: самый неожиданный цвет осени 2026 уже носят знаменитости

Осень обычно приходит вместе с привычной палитрой — шоколадным, бордовым, хаки и оливковым. Но в этом сезоне у неё появился неожиданный конкурент: limoncello yellow, яркий лимонно-жёлтый оттенок, который уже перебирается с подиумов в гардеробы знаменитостей.