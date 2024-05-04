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Тренер «Зенита» Оливейра: «У нас тяжелый календарь, но мы на 1-м месте и боремся за выход в финал Кубка. Команда работает»

«Хорошая атмосфера, прошли сложные игры. У нас тяжелый календарь. Но пока мы находимся на первом месте и еще боремся за выход в финал Кубка.

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