Пригожин жив — сейчас он дает показания? Почему на самом деле задержан экс-заместитель главы МО РФ Булгаков

ВМ

Владимир Моргунов

НАЧАЛАСЬ ВОЙНА И СТАЛО НЕ ДО БУЛГАКОЫВА ?????? СМЕШНО ТАПКАМ !!! СВО ЗАНИМАЮТСЯ МО, А ФСБ, СК, МВД ОБЯЗАНЫ БЫЛИ ЗАНИМАТЬСЯ БУЛГАКОВЫМИ !!!??? НО, НЕ ДЕЛАЛИ ЭТОГО ????? СТАЛО БЫТЬ ЖДАЛИ КОМАНДЫ. ОТ КОГО-МИНИСТРА (НИКОГДА ОН ТАКОЙ КОМАНДЫ БЫ НЕ ДАЛ) ВВП......?????