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Пригожин жив — сейчас он дает показания? Почему на самом деле задержан экс-заместитель главы МО РФ Булгаков

Пригожин жив — сейчас он дает показания? Почему на самом деле задержан экс-заместитель главы МО РФ Булгаков

 Автор: Мария Баранова Сегодня 10K прочитали Бывшего заместителя главы Минобороны РФ, Героя России Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции и подозревают в создании системы поставок в Вооруженные силы России некачественных продуктов по завышенной стоимости.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
НАЧАЛАСЬ ВОЙНА И СТАЛО НЕ ДО БУЛГАКОЫВА ?????? СМЕШНО ТАПКАМ !!! СВО ЗАНИМАЮТСЯ МО, А ФСБ, СК, МВД ОБЯЗАНЫ БЫЛИ ЗАНИМАТЬСЯ БУЛГАКОВЫМИ !!!??? НО, НЕ ДЕЛАЛИ ЭТОГО ????? СТАЛО БЫТЬ ЖДАЛИ КОМАНДЫ. ОТ КОГО-МИНИСТРА (НИКОГДА ОН ТАКОЙ КОМАНДЫ БЫ НЕ ДАЛ) ВВП......?????
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15 час.
Юрий Ded
Чепуха а не статья . Всё притянуто за мышиные  уши .
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9 час.

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