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Артига про 1:0 с «Оренбургом»: «Игрой «Химок» недоволен, но победа придает уверенность и может стать залогом дальнейшего прогресса» 

«Я счастлив прежде всего потому, что нам очень нужна была эта победа. Эта победа придает уверенность и может стать залогом нашего дальнейшего прогресса.

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