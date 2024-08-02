Решение Intel усилить экономию средств и снижение выручки вызвали падение кур...

Решение Intel усилить экономию средств и снижение выручки вызвали падение курса акций на 19 %Для руководства Intel нынешний квартальный отчёт стал большим испытанием, поскольку компании пришлось пойти на сокращение расходов и численности персонала, а динамика выручки не могла порадовать инвесторов.
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