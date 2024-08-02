НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Решение Intel усилить экономию средств и снижение выручки вызвали падение кур...

Решение Intel усилить экономию средств и снижение выручки вызвали падение кур...

Решение Intel усилить экономию средств и снижение выручки вызвали падение курса акций на 19 %Для руководства Intel нынешний квартальный отчёт стал большим испытанием, поскольку компании пришлось пойти на сокращение расходов и численности персонала, а динамика выручки не могла порадовать инвесторов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх