Магнитная буря на Земле снова усилилась до уровня G2

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук сообщили, что магнитная буря, ослабевавшая до уровня G1 (слабая), снова усилилась до уровня G2 (evthtyyfz)/Магнитные бури на Земле начались с вечера 10 мая .