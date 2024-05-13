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Магнитная буря на Земле снова усилилась до уровня G2

Магнитная буря на Земле снова усилилась до уровня G2

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук сообщили, что магнитная буря, ослабевавшая до уровня G1 (слабая), снова усилилась до уровня G2 (evthtyyfz)/Магнитные бури на Земле начались с вечера 10 мая .

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