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Как я случайно отправил начальнице голосовое вместо жены

Как я случайно отправил начальнице голосовое вместо жены

Пятничным вечером, застряв в пробке на Ленинградском шоссе после особенно изматывающего совещания, я решил излить душу единственному человеку, способному выслушать все мои рабочие переживания без осуждения, — своей жене Кате.

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