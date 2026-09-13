Как я случайно отправил начальнице голосовое вместо жены

Пятничным вечером, застряв в пробке на Ленинградском шоссе после особенно изматывающего совещания, я решил излить душу единственному человеку, способному выслушать все мои рабочие переживания без осуждения, — своей жене Кате.
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