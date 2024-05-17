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Бундесвер выбрал новые пистолеты Walther для подразделений специального назначения

Бундесвер выбрал новые пистолеты Walther для подразделений специального назначения

Специальные подразделения немецкой армии, такие как KSK (Kommando Spezialkräfte) и KSM (Kommando Spezialkräfte Marine), а также специальные отряды военной полиции, выбрали новым служебным пистолетом модель Walther PDP (Performance Duty Pistol) под патрон 9×19 мм.

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